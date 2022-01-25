Magazin Murat Yıldırım paylaştı: Bizim takım kaldık burada

Murat Yıldırım paylaştı: Bizim takım kaldık burada

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Murat Yıldırım paylaştı: Bizim takım kaldık burada

Show TV’de yayınlanan başrolünde ünlü oyuncu Murat Yıldırım'ın rol aldığı Aziz dizisi oyuncuları ve tüm ekip Çatalca'daki sette mahsur kaldı.

25 Ocak 2022, Salı 22:15 Son Güncelleme:
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 Murat Yıldırım'ın rol aldığı Aziz dizisi oyuncuları ve tüm ekip Çatalca'da ki sette mahsur kaldı.

Saatlerce kar yağması sebebiyle tüm yolları kapanan sette geceyi karavan ve araçlarında geçirmek zorunda kaldı.

Saatler süren aralıksız kar yağışı sebebiyle sette mahsur kalınca Murat Yıldırım sosyal medya hesabında video paylaşarak sevenlerine durumlarını paylaştı.

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