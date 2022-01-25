Murat Yıldırım paylaştı: Bizim takım kaldık burada

Murat Yıldırım'ın rol aldığı Aziz dizisi oyuncuları ve tüm ekip Çatalca'da ki sette mahsur kaldı.

Saatlerce kar yağması sebebiyle tüm yolları kapanan sette geceyi karavan ve araçlarında geçirmek zorunda kaldı.

Saatler süren aralıksız kar yağışı sebebiyle sette mahsur kalınca Murat Yıldırım sosyal medya hesabında video paylaşarak sevenlerine durumlarını paylaştı.