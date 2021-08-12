Magazin Murat Yıldırım'ın yeni partneri belli oldu

Murat Yıldırım'ın yeni partneri belli oldu

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Murat Yıldırım'ın yeni partneri belli oldu

Başrollerinde Murat Yıldırım'ın rol alacağı Show TV ekranların için yeni sezona hazırlanan Aziz dizisinin kadın başrol oyuncusu da belli oldu. Son olarak Atiye dizisinde rol alan Melisa Şenolsun ve Murat Yıldırım, Aziz dizisinde birlikte oynayacak.

12 Ağustos 2021, Perşembe 00:05 Son Güncelleme:
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Aziz dizisinin hazırlıkları devam ederken yönetmen koltuğunda Zeynep Günay Tan'ın oturduğu Myrat Yıldırım'ın başrolünde yer aldığı yapımda kadın başrol de belli oldu.

Murat Yıldırım'lı Aziz dizisinin hazırlıkları sürüyor. Genel yönetmenliğini ve tasarımını Türkiye'nin en başarılı yönetmenlerinden Zeynep Günay Tan'ın yaptığı dizinin başrol kadın yıldızı bomba bir isim oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Melisa Şensolsun, Eda Tezcan'ın yazdığı dizide Murat Yıldırım'ın partneri oldu. Şenolsun dizide Efnan karakterine hayat verecek.

Çekimleri eylül ayında başlayacak olan Aziz kadrosunda Ahmet Mümtaz Taylan, Güven Murat Akpınar, Meral Çetinkaya ve Fırat Tanış gibi isimler yer alıyor.

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