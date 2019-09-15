Uzun süredir 'Kim Milyoner Olmak İster' adlı yarışma programının sunuculuğunu yapan Murat Yıldırım, oyunculuğa devam etmek istediğini söyleyerek görevini bırakmıştı.

Yıldırım’ın yerine Kenan İmirzalıoğlu’na teklif götürüldüğünü öğrendim.

Bölüm başı 250 bin TL teklif edilen oyuncu, projeye sıcak bakıyormuş.

Oğluna dört dil öğretecek

Gülşen’in oğlu Azur, anaokulu eğitimine Londra’da başladı. Bir dönemlik ücreti 60 bin TL olan okulda eğitim görecek olan Azur için Londra-İstanbul arası mekik dokuyacak olan Gülşen, oğlunun ana dili gibi İngilizce öğrenmesini hedefliyor.

Londra’daki eğitimin ardından ise şarkıcı, Azur ile İspanya’ya geçecek. Bir süre de İspanya’da 4 milyon TL’ye aldığı evinde yaşayacak olan şarkıcı, bu sefer İspanyolca eğitim için kolları sıvayacak. Gülşen, oğlu altı yaşına gelene kadar ona dört dil öğretmeyi hedefliyor.

AŞK TATİLİ

Yaz boyunca sevgilisi Mustafa Aksakallı ile Çeşme’de açtıkları Boop adlı mekanı işleten Ezgi Mola, sezonun bitimiyle tatile çıktı.

Mola, sevgilisiyle birlikte Mykonos’a gitti. Aksakallı’nın ayarladığı lüks otelde romantik bir tatil yapan çift, yazın stresini atıyor.



