Eh baba, Duman ve Pahalı isimli şarkılarının sözlerinde uyuşturucu kullanımını özendirici ifade ve içerik kullandığı iddia edilen Murda göz altına alınmıştı. Yaklaşık 2 yıl önce Ezhel ile birlikte piyasaya sürdüğü AYA şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Murda, rap müziğin tanınan isimleri arasında yer almaya başlamıştı. Murda kimdir, gerçek ismi ne? Murda tutuklu mu, serbest bırakıldı mı? İşte merak edilen soruların yanıtları…

MURDA’NIN GERÇEK İSMİ NE?

Müzik dünyasında Murda olarak bilinen rapçinin gerçek adı Önder Doğan’dır.

MURDA KİMDİR?

Murda, 30 Ocak 1984 tarihinde Hollanda'nın Amsterdam şehrinde dünyaya geldi. Türk Hollandalı şarkıcı, hayatına bir dönem İspanya, Madrid’de devam etti, sonrasında Hollanda’ya geri döndü. Ülkeye döndükten sonra müzik çalışmalarına başlayan Murda ilk EP’sini ise 2008 yılında çıkardı. Murda; Bizzey, Kraantje Pappie ve Ronnie Flex dahil birçok ünlü isim ve Hollandalı Hip hop sanatçısı ile çalışmalar yaptı. Ezhel ile You Tube aracılığıyla tanışan Murda, müzik kariyerine Türkiye'de devam etme kararı aldı.

Ezhel ile birlikte seslendirdiği Aya isimli şarkısı YouTube’da 140 milyon izlenme sayısına ulaşan Murda, ocak ayında Ezhel ile birlikte, "Bi’ Sonraki Hayatımda Gel" isimli bir şarkı daha çıkardı. En son "Made In Turkey" isminde bir şarkı daha çıkaran rapçi, ilk Türkçe sözlü Rap albümü “Doğa”yı 14 Şubat 2020'de piyasaya sürdü. Kızının ismini taşıyan albümde, Türkiye'den Zeynep Bastık DJ Artz ve Ezhel eşlik ederken, Almanya’dan Summer ve Cem Eno gibi isimler eşlik ediyor.

Murda bir süredir Exxen'de yayınlanan O Ses Türkiye Rap programının jüri koltuğunda oturuyor.





MURDA TUTUKLANDI MI, SERBEST BIRAKILDI MI?

Şarkılarında ve kliplerinde uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği gerekçesiyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda göz altın alınan Rapçi Murda, Türk Ceza Kanunu'nun 190/2 maddesinden işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Murda lakaplı Önder Doğan, çıkarıldığı hakimlikçe hakkında 'adli kontrol' hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.