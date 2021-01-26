Magazin Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız

Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız

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Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız

'O Ses Türkiye Rap'in jürilerinden Murda, 'Napıyon Lan' adlı şarkısı için çektiği klibin bir bölümünde kendi görüntüsü üzerine Tarkan'ın kafasını koymuştu. Murda ile iletişime geçen Tarkan'ın ekibi, "Ya klibi kaldıracaksınız ya da size dava açacağız" dedi. Ünlü rapçi ise Tarkan ya da ekibinin henüz konuyla ilgili bir adım atmadığını söyledi.

26 Ocak 2021, Salı 10:30 Son Güncelleme:
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Murda, 7 ay önce SFB ile işbirliği yaparak "Napıyon Lan" adlı bir single hazırlamış, şarkıda Felemenkçe "Ik doe nu Tarkan-dingen in m'n eigen land" (Şimdi kendi ülkemde Tarkan gibi iş yapıyorum) sözlerine yer vermişti.

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Hazırlanan klipteki bir sahnede de Murda'nın görüntüsünün üzerine Tarkan'ın yüzü monte edildi. Ancak o birkaç saniyelik görüntü sorun yarattı. Murda, Tarkan'ın ekibinin kendisiyle iletişime geçtiğini ve klibi yayından kaldırmasını istediklerini açıkladı.

'Hollanda'daki yapım şirketimle görüşün'

Ekibin "Ya klibi kaldıracaksınız ya da size dava açacağız" dediğini anlatan rapçi, onlara "Hollanda'daki yapım şirketimle görüşün" yanıtını verdiğini söyledi. Murda daha sonra Tarkan ve ekibinin bu konuda bir adım atmadığını dile getirdi.

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