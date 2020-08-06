Muriç'e gelen 15 milyon euroluk teklifi kabul etmediler
Fenerbahçeli yıldız isim Vedat Muriç'e, İtalyan Lazio talip oldu. Sarı lacivertli kulüp 15 milyon euroluk teklifi az bulduğu için kabul etmedi.
06 Ağustos 2020, Perşembe 12:44 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Erol Bulut'u takımın başına getirerek yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'ye İtalyan ekibi Lazio'dan Vedat Muriç teklifi geldi. İtalyan ekibinin temsilcileri, Vedat Muriç için İstanbul'a geldi. Sarı lacivertli yöneticilerle görüşme yapan temsilciler, Kosovalı futbolcu için 15 milyon euroluk transfer teklifinde bulundu.
Kanarya, golcü futbolcu için yapılan teklifi az bularak reddetti. Sarı lacivertlilerin, Vedat Muriç için 20 milyon eurodan aşağıya gelen teklifleri kabul etmeyeceği öğrenildi. İtalyan ekibiyle görüşmeler devam ediyor.
;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN