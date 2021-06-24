Fenerbahçe Attila Szalai için resmi teklif bekliyor. Atalanta ve Atletico Madrid'in takipte olduğu söylenen Szalai transferi için sarı lacivertli yönetimin bonservis beklentisi yaklaşık 30 milyon euro.

18 milyon euro'ya Lazio'ya satılan Muriç'in rekorunu kırarak gitmesi beklenen Szalai, dün gece oynanan Almanya-Macaristan maçının ardından EURO 2020'ye veda etmişti.

Çok iyi bir turnuva geçiren Macaristan buna rağmen zorlu grubunda sonuncu olarak elendi. Atalanta ve Atletico Madrid ile anılan Attila Szalai için Fenerbahçe son ana dek satışa yanaşmayacak.