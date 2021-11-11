Murtağa nasıl yapılır? Murtağa tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
Basit malzemelerle hızlıca yapabileceğiniz murtağa tarifi, tadına doyum olmayan enfes bir lezzet. Peki, murtağa nasıl yapılır? Enfes lezzeti ve kolay yapılışı ile murtağa tarifi, hazırlanışı, gerekli malzemeler, yapılışı ve püf noktası...
11 Kasım 2021, Perşembe 10:46 Son Güncelleme:
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Hem doyurucu hem de lezzet olan murtağa tarifi, günün her saati afiyetle yiyebileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, murtağa nasıl yapılır? Murtağa tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
MURTAĞA TARİFİ
- 50 gr tereyağı
- 1 çay bardağı un
- 1 yumurta
- 1 tutam tuz
MURTAĞA YAPILIŞI
Tereyağını tavaya alarak eritin. Unu ilave edip rengi hafif değişinceye kadar kavurun. Tuzu ilave edin.
Yumurtayı bir kaseye kırıp hafif çırptıktan sonra tavaya ekleyin. Hızlıca karıştırın ve ocaktan alarak sıcak servis yapın.