Hem doyurucu hem de lezzet olan murtağa tarifi, günün her saati afiyetle yiyebileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, murtağa nasıl yapılır? Murtağa tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

MURTAĞA TARİFİ

Murtağa malzemeler

50 gr tereyağı

1 çay bardağı un

1 yumurta

1 tutam tuz

MURTAĞA YAPILIŞI

Tereyağını tavaya alarak eritin. Unu ilave edip rengi hafif değişinceye kadar kavurun. Tuzu ilave edin.

Yumurtayı bir kaseye kırıp hafif çırptıktan sonra tavaya ekleyin. Hızlıca karıştırın ve ocaktan alarak sıcak servis yapın.



