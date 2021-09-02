Hem bitki çayı olarak tüketilen hem de bulunduğu ortama şıklık katan mürver çiçeği, bakımı en kolay çiçeklerden birisidir. Peki, mürver çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Mürver Çiçeği hikayesi nedir? Mürver çiçeği hakkında merak edilenler haberimizde.

MÜRVER ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Mürver çiçeği için önemli olan budama işlemidir. Budama işleminin düzgün bir şekilde yapılıyor olması gerekir. Toprağının da nemli kalması son derecede önemlidir. Sulu bir şekilde toprağının olması daha hızlı büyümesine neden olur. Aynı zamanda toprağın nemli olması çiçeklerin de hızlı bir şekilde açmasını sağlar. Düzenli bir şekilde bakımı yapıldığı takdirde bu çiçek Haziran ayı ile birlikte çiçeklerini vermeye balar. Toprağının daima kontrol edilmesi gerekir. Eğer toprakta kirlilik varsa bu toprak hemen temizlenmesi gerekir.

Bu bitkiler kuraklığa kısa süre dayanır. Toprağını sularken suyun durgun olmamasına dikkat edin. Durgun suda yetişmez. Toprağın daima nemli kalması önemlidir. Toprağın özellikle sürekli olarak nemli kalmasını sağlamak için turba ya da yaprak çöpü yardımı ile köklerinin malçlanma işleminin yapılması gerekmektedir. Ayrıca bakımda önemli olan bir diğer nokta ise budama işlemidir. Mürver çiçeğinin çalılarının kökünden düzenli bir şekilde budalama işlemini yapmanız bakım için elzem teşkil eder. Günde 3 saat güneşte kalması yeterli olacaktır.

Mürver çiçeğini sürekli olarak sulamanız gereklidir. Çünkü toprağı sürekli olarak nemli kalmak ister. Bundan dolayı her gün su vermeniz yeterli olacaktır. Toprağı aşırı derecede nemli kalması hızlı bir şekilde büyümesini sağlayacaktır. Sulama işlemini yaparken suyun durgun olmamasına dikkat edin. Su durgun değilse köklerini durgun olmayan su ile temiz bir su ile sulayabilirsiniz.

MÜRVER ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Çiçekleri beyaz renkten oluşur.

Yapraklarında bazı organik asitler yer almaktadır.

Yapraklarının kökleri müshil kullanımına uygundur.

Dünya genelinde pek çok iklimde yetişir.

ABC vitaminlerini içerir.

MÜRVER ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Bilinen bir hikayesi yoktur.



