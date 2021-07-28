Türkiye Muş Alparslan Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacak

Muş Alparslan Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Muş Alparslan Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacak

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü 11 Öğretim görevlisi alacağını duyurdu.

28 Temmuz 2021, Çarşamba 17:18 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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