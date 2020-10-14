Muş Alparslan Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır" denildi.

İlana başvurular bugün (14 Ekim)başladı ve 15 gün boyunca devam edecek. Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar şahsen veya posta ile başvuruda bulunabilecekler.

Sınav takvimi ise şu şekilde:

Başvuru Başlangıç Tarihi 14 Ekim 2020

Son Başvuru Tarihi 28 Ekim 2020 (Mesai Bitimi)

Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi - 02 Kasım 2020

Giriş Sınavı Tarihi - 05 Kasım 2020

Nihai Değerlendirme Sonuç Tarihi - 09 Kasım 2020

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi - www.alparslan.edu.tr



