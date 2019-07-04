Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı geçti. Rekötürlük "Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır." diye belirtti.

29 öğretim üyesi ilanıyla birlikte "Muş Alparslan Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır?" sorusu sıklıkla aratılıyor.

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