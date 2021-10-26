Magazin Musa Eroğlu'nun acı günü! Toprağa verildi

Musa Eroğlu'nun acı günü! Toprağa verildi

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Musa Eroğlu'nun acı günü! Toprağa verildi

Türk Halk Müziği sanatçısı Musa Eroğlu’nun, kanser nedeniyle yaşamını yitiren 72 yaşındaki eşi Fatma Eroğlu’nun cenazesi, memleketi Mersin’in Mut ilçesinde toprağa verildi.

26 Ekim 2021, Salı 14:42 Son Güncelleme:
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İstanbul’da kanser tedavisi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Fatma Eroğlu’nun cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Naaşı ailesi tarafından memleketi Mut ilçesine götürülen Eroğlu için Yazalanı Mahallesi’ndeki cemevinde cenaze töreni düzenlendi.



MUSA EROĞLU'NU DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Törene, Eroğlu’nun eşi sanatçı Musa Eroğlu, çocukları ve yakınlarıyla CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, bazı sanatçılar ve vatandaşlar katıldı. Erdal Erzincanlı’nın da aralarında bulunduğu bazı sanatçılar, törende bağlama çalıp deyiş söyledi. Duaların okunmasının ardından Eroğlu’nun naaşı, mahalle mezarlığına defnedildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede, merhume Fatma Eroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve dostlarına başsağlığı temennisinde bulundu.

(AA)

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