Türkiye Musa Orhan Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ihraç edildi

Musa Orhan Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ihraç edildi

Türkiye

Musa Orhan Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ihraç edildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Nitelikli cinsel saldırı suçundan hakkında kovuşturma yürütülen Musa Orhan, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ihraç edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

31 Ağustos 2020, Pazartesi 18:16 Son Güncelleme:
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içişleri Bakanlığı, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında kovuşturma yürütülen Musa Orhan'ın "Devlet memurluğundan çıkarma" cezası verilmesi kararıyla Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ihraç edildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Nitelikli cinsel saldırı suçundan hakkında kovuşturma yürütülen Musa Orhan isimli şahıs, İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun 31.08.2020 tarihli 'devlet memurluğundan çıkarma' cezası verilmesi kararıyla Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmiştir."

Orhan, Siirt Valiliği'nin 16 Temmuz 2020 tarihli oluru ile açığa alınarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

AA


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