Musa Orhan tutuklandı

Batman'da 18 yaşındaki İpek Er'e tecavüz ederek intiharına sebep olduğu iddia edilen Uzman Çavuş Musa Orhan, tutuklandıktan sonra serbest bırakılmıştı. Bunun üzerine Siirt Barosu harekete geçti. Orhan'ın cinsel saldırıyı kanıtlayan Adli Tıp raporuna rağmen serbest kalmasına itiraz etti. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı da Orhan'ın tutuklanmasını talep etti ve yazılı açıklama yaptı. Siirt'te mağdur İpek Er, 7 Temmuz'da Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek daha önce sosyal medyada tanışıp arkadaşlık yaptığı şüpheli Musa Orhan'ın kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş, bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Hakkında adli kontrol kararı verilmişti

Soruşturma kapsamında mağdur ve şüphelinin iddia ve beyanları doğrultusunda, şüpheli 17 Temmuz'da tutuklama istemiyle Siirt Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmişti.

Soruşturmanın tamamlanmasına müteakip şüpheli hakkında 27 Temmuz'da Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne nitelikli cinsel saldırı suçundan iddianame tanzim edilerek kamu davası açılmış ve Adli Tıp Kurumu raporunda belirtilen bulgular doğrultusunda yargılamayı yapacak mahkemeden şüphelinin tutuklanması talep edilmişti.

İntihar ettiği belirtilen ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İpek Er, ailesinin ikamet ettiği Batman'ın Beşiri ilçesinde toprağa verilmişti.

AA





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