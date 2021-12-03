Türkiye Musa Orhan'a verilen ceza belli oldu!

Musa Orhan'a verilen ceza belli oldu!

Türkiye

Musa Orhan'a verilen ceza belli oldu!

Siirt'te 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verildi.

03 Aralık 2021, Cuma 14:39 Son Güncelleme:
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 Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Orhan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nden (SEGBİS) katıldı. Sanık avukatı ile maktul İpek Er'in annesi Hikmet ve babası Fuat Er ile avukatları salonda hazır bulundu.

Savcının önceki duruşmadaki mütalaasına tekrar ettiği duruşmada, avukatların mütalaaya ilişkin beyanları alındı.

DHA

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