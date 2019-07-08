Müşerref Akay Kanal D’nin sevilen programı Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programına konuk oldu. Programın takipçileri Müşerref Akay kimdir? Müşerref Akay kaç yaşında ve nereli? sorularını aratıyor. İşte Müşerref Akay’ın biyografisi…

MÜŞERREF AKAY KİMDİR?

Müşerref Akay, 1952 yılında dünyaya geldi. Eski eşi Mahmut Tezcan’ın yardımıyla şöhrete kavuşmuş bir Türk sanat müziği şarkıcısıdır. Çerkez kökenlidir ve aslen Balıkesirlidir. Akay, 14 yaşında Hürriyet Gazetesi'nin açtığı ses yarışmasına katıldı.

1971 yılında Yılmaz Güney'in 'Baba' filmiyle sinema oyunculuğuna başladı. 1983 yılında Mahmut Tezcan yapımcılığında yapılan “Türkiyem” filminde başrolde oynadı. O yıllarda “Türkiyem” şarkısı ortalığı kasıp kavurdu, onun tanınmasını sağladı.

1984 yılında başrolünde Yılmaz Güney’in olduğu “O'na Çirkin Kral Derlerdi” sinema filminde Müşerref Akay da rol aldı. Kendisi manken Şenay Akay'ın da halasıdır.

Müşerref Akay'ın başından dört evlilik geçti. İşte, sanatçının evlilikleri:

1.eşi: 1969 yılında Mahmut Tezcan ile evlendi. Tezhan ve Halil İbrahim Tezcan adlarında iki oğlu var. Ocak 1985 ayında boşandı.

2.eşi: İkinci birlikteliğini tekstilci İlhan Kaprol ile 1991 yılından 1994 yılına kadar yaptı.

3.eşi: 2000 yılının yazında Azeri Ekber Gence ile evlendi. Şişli Evlendirme Dairesi'nde gerçekleşen nikahı Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül kıydı. Telsim Ortaköy bayii olan Ekber Gence ve Müşerref Akay'ın şahitliğini Tamer Yiğit ile Nejdet Aksalı üstlendi. 2003 yılında boşandı.

4.eşi: 16 Ocak 2009 tarihinde sigortacı Emin Atalay ile evlendi. Nikah şahitliğini Adnan Şenses yaptı. 2012 yılında boşandı.