Müsilaj balıkları nasıl etkiledi? Bu detaya dikkat!

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi’nden bir ekip TÜBİTAK projesi kapsamında müsilajın Marmara Denizi’ndeki su ürünlerine etkilerini araştırıyor. 9 ay sürecek araştırmanın ilk verileri çarpıcı: Balıklarda hastalığa yol açan bakteri çeşitliliği artarken, et verimi ve besin kompozisyonları ise zayıflıyor.





MİKROP ORANI İKİ MİSLİ

Araştırmayı yürüten ekibin başkanı Prof. Dr. Nuray Erkan, yeni bulguları şöyle sıraladı:

Ömrü kısa olan hamsi ve istavrit müsilajdan az etkilenmiş, kirlenmemiş, haftada 2-3 kez tüketilebilir.

Ama hamsi ve istavritin besin kompozisyonu ve et verimi düşmüş. Balıklarda eskiden 1-2 tür patojen (sağlığa zararlı mikrop, bakteri) buluyorsak, şimdi 3-4 tür buluyoruz.

Dip canlılarından en çok midye ve karides müsilajdan etkilenmiş.

Dil balığı, mezgit, karides ve barbunu; hamileler, çocuklar ile yaşlılar 2 haftada bir porsiyon tüketmeli.

İYİ PİŞİRİN

Deniz ürünlerini test eden uzmanlar uyarıyor: Balıkların solungaç ve organlarını iyi temizletin, evde temiz suyla tekrar yıkayın, derisini tuz ve buzla ovun ve çok iyi pişirin!