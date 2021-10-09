Müsilaj balıkları nasıl etkiledi? Bu detaya dikkat!
Müsilaj belası geçti ama deniz canlılarını ne kadar etkiledi? Hamsi ve istavritte et verimi düştü ama kirlilik yok, haftada 2-3 kez yenebilir. Dil balığı, mezgit, karides, barbun, midye gibi dip canlılarına ise dikkat!
09 Ekim 2021, Cumartesi 07:56 Son Güncelleme:
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İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi’nden bir ekip TÜBİTAK projesi kapsamında müsilajın Marmara Denizi’ndeki su ürünlerine etkilerini araştırıyor. 9 ay sürecek araştırmanın ilk verileri çarpıcı: Balıklarda hastalığa yol açan bakteri çeşitliliği artarken, et verimi ve besin kompozisyonları ise zayıflıyor.
MİKROP ORANI İKİ MİSLİ
Araştırmayı yürüten ekibin başkanı Prof. Dr. Nuray Erkan, yeni bulguları şöyle sıraladı:
- Ömrü kısa olan hamsi ve istavrit müsilajdan az etkilenmiş, kirlenmemiş, haftada 2-3 kez tüketilebilir.
- Ama hamsi ve istavritin besin kompozisyonu ve et verimi düşmüş. Balıklarda eskiden 1-2 tür patojen (sağlığa zararlı mikrop, bakteri) buluyorsak, şimdi 3-4 tür buluyoruz.
- Dip canlılarından en çok midye ve karides müsilajdan etkilenmiş.
- Dil balığı, mezgit, karides ve barbunu; hamileler, çocuklar ile yaşlılar 2 haftada bir porsiyon tüketmeli.
İYİ PİŞİRİN
Deniz ürünlerini test eden uzmanlar uyarıyor: Balıkların solungaç ve organlarını iyi temizletin, evde temiz suyla tekrar yıkayın, derisini tuz ve buzla ovun ve çok iyi pişirin!
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