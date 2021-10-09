Türkiye Müsilaj balıkları nasıl etkiledi? Bu detaya dikkat!

Müsilaj balıkları nasıl etkiledi? Bu detaya dikkat!

Türkiye

Müsilaj balıkları nasıl etkiledi? Bu detaya dikkat!

Müsilaj belası geçti ama deniz canlılarını ne kadar etkiledi? Hamsi ve istavritte et verimi düştü ama kirlilik yok, haftada 2-3 kez yenebilir. Dil balığı, mezgit, karides, barbun, midye gibi dip canlılarına ise dikkat!

09 Ekim 2021, Cumartesi 07:56 Son Güncelleme:
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İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi’nden bir ekip TÜBİTAK projesi kapsamında müsilajın Marmara Denizi’ndeki su ürünlerine etkilerini araştırıyor. 9 ay sürecek araştırmanın ilk verileri çarpıcı: Balıklarda hastalığa yol açan bakteri çeşitliliği artarken, et verimi ve besin kompozisyonları ise zayıflıyor.


MİKROP ORANI İKİ MİSLİ

Araştırmayı yürüten ekibin başkanı Prof. Dr. Nuray Erkan, yeni bulguları şöyle sıraladı:

  • Ömrü kısa olan hamsi ve istavrit müsilajdan az etkilenmiş, kirlenmemiş, haftada 2-3 kez tüketilebilir.
  • Ama hamsi ve istavritin besin kompozisyonu ve et verimi düşmüş. Balıklarda eskiden 1-2 tür patojen (sağlığa zararlı mikrop, bakteri) buluyorsak, şimdi 3-4 tür buluyoruz.
  • Dip canlılarından en çok midye ve karides müsilajdan etkilenmiş.
  • Dil balığı, mezgit, karides ve barbunu; hamileler, çocuklar ile yaşlılar 2 haftada bir porsiyon tüketmeli.

İYİ PİŞİRİN

Deniz ürünlerini test eden uzmanlar uyarıyor: Balıkların solungaç ve organlarını iyi temizletin, evde temiz suyla tekrar yıkayın, derisini tuz ve buzla ovun ve çok iyi pişirin!

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