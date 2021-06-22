Müsilaj (deniz salyası) giderek yayılıyor! Oraya da sıçradı

İstanbul'un üzerine kabus gibi çöken müsilaj (Deniz salyası) sorunu etkisini sürdürüyor. Marmara Denizi'nde çözüm aranan müsilaj, Avcılar Sahili'nde tedirgin eden görüntüye neden oldu.

Haftalardır Marmara Denizi'nde etkili olan deniz salyası Avcılar sahilinde de görüldü.

Sahili çeviren müsilaj çemberi havadan görüntülendi.Marmara Denizi'ni saran deniz salyasının etkisi sürüyor. Denizdeki canlı yaşamını tehdit eden müsilaj, farklı bölgelerde görülmeye devam ediyor. Son olarak Avcılar Ambarlı Sahilinin bir kısmını kaplayan müsilaj havadan görüntülendi.

Görüntülerde bir hat şeklinde uzanarak Ambarlı Marina çevresinde adeta bir çember görüntüsü oluşturan müsilaj tabakası dikkat çekti. İstanbul'da, bazı sahillerde müsilajın (deniz salyası) etkisi devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında İstanbul Anadolu Yakası sahillerinde yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu sabah saatlerinden itibaren etkili olan hafif şiddette lodos ve buna bağlı akıntılar nedeniyle Kadıköy Caddebostan ile Bostancı sahilleri ve Maltepe Küçükyalı ile Dragos sahillerinde müsilaj tabakaları görülüyor.

Müsilaj temizleme çalışmasına katılan ekiplerin çalışması yoğun bir şekilde devam ediyor.



