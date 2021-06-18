Türkiye Müsilaj günler sonra tekrar geri döndü!

Müsilaj günler sonra tekrar geri döndü!

Türkiye

Müsilaj günler sonra tekrar geri döndü!

Marmara Denizi'ni kaplayan müsilaj (deniz salyası) seferberlik çalışmaları kapsamında dağılmıştı. Ancak müsilaj günler sonra Tekirdağ sahiline geri döndü.

18 Haziran 2021, Cuma 17:26 Son Güncelleme:
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Tekirdağ kıyılarında yapılan çalışma ve yağış ile rüzgarın da etkisiyle müsilajdan temizlenen Tekirdağ sahilleri, bugün yeniden müsilajla kaplandı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, "34 gün rüzgarlı havayla salya dediğimiz kaykay açığa sürüklendi. Dünden bu yana lodosun esmesiyle beraber salya tekrar limanımıza giriş yaptı. Bu akşamdan itibaren yağmurun yağmasıyla ve havanın karaya esmesiyle beraber tekrar limanımızı terk edecek ama bu bitmiş değildir, zamanla olacak inşallah.

Bir süre sonra tamamen bitmesini ümit ediyoruz" dedi.

DHA

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