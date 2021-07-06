Türkiye Müsilaj Komisyonu üyeleri belirlendi

Müsilaj Komisyonu üyeleri belirlendi

Türkiye

Müsilaj Komisyonu üyeleri belirlendi

Başta Marmara denizi olmak üzere denizlerimizdeki müsilaj sorununun sebeplerini araştırarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu üyeleri belirlendi.

06 Temmuz 2021, Salı 22:54 Son Güncelleme:
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, komisyon üyelikleri için siyasi parti gruplarınca gösterilen adayların listesi okunarak oylandı. 19 üyeden oluşan komisyona AK Parti'den 10, CHP'den 4, HDP'den 2, MHP'den 2 ve İYİ Parti'den 1 kişi seçildi.

Komisyona seçilen milletvekilleri ve partileri şöyle:

AK Parti'den; Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Bursa Milletvekili Zafer Işık, Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, İstanbul milletvekilleri Eyüp Özsoy ve Mustafa Demir, Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül.

CHP'den; Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, İstanbul milletvekilleri Ali Şeker ve Emine Gülizar Emecan, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun.

HDP'den; İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya, Mersin Milletvekili Rıdvan Turan.

MHP'den; Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy ve İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu.

İYİ Parti'den; İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu.

İLK TOPLANTI 7 TEMMUZ'DA

Meclis araştırması komisyonuna seçilen üyelerin 7 Temmuz 2021 Çarşamba günü saat 13.30'da ilk toplantısının yapılmasına karar verildi. Toplantıda; başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimi yapılacak.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)

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