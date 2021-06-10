Türkiye Müsilaj Küçükçekmece'de ada görüntüsü oluşturdu

Müsilaj Küçükçekmece'de ada görüntüsü oluşturdu

Türkiye

Müsilaj Küçükçekmece'de ada görüntüsü oluşturdu

Marmara'yı etkisi altına müsilaj (deniz salyası) nedeniyle Küçükçekmece'de korkunç bir görüntü ortaya çıktı. Deniz salyası Küçükçekmece açıklarında ada görüntüsü oluşturdu.

10 Haziran 2021, Perşembe 09:56 Son Güncelleme:
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Marmara Denizi'ni deniz salyası kapladı. Denizdeki canlı yaşamını tehdit eden deniz salyası, farklı bölgelerde görülmeye devam ediyor. Son olarak Küçükçekmece açıklarını kaplayan müsilaj havadan görüntülendi. Görüntülerde hat şeklinde uzanarak adeta bir ada görünümü oluşturan müsilaj tabakası dikkat çekti. Salyanın bir bölümü sahile kadar ilerleyerek, Menekşe Deresi'nin bazı bölgelerini de kapladı.

Serdar Altıntepe - DHA


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