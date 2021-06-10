Müsilaj olan denize girmişti! Şok iddia: Önce korona sandık ama…

Marmara Denizi’nin Ege’ye açılan kapısı olan Çanakkale de müsilaj kirliliğinin etkisi altında. Erdek’ten sonraki durağımız olan Çanakkale’de öncelikle denize kıyısı olan Karabiga’ya geçtik. Bir gece önce sahil şeridi salya ile kaplı ilçede, rüzgarla sahildeki müsilaj Çanakkale Boğazı’na doğru yol aldı. Buranın ardından geçtiğimiz haftalardaki müsilaj görüntüsüyle korkutan Çanakkale merkezine geçtik. Merkez’de liman ve sahil şeridinde karadan 5-10 metreye kadar beyaz renkli salya mevcut.

PARÇA PARÇA SALYA

Milliyet'in haberine göre; Çanakkale merkezden karşı kıyıya yani Kilitbahir’e vapurla geçtik. Vapur seyahatinde, sahil kıyısından akıntı ile gelen müsilajın deniz üzerinden parça parça ilerlediği görülüyor. Çanakkale Sahili’nden rüzgarla birlikte kopan ve beyaz görüntüsüyle binlerce denizanasının birlikte hareket ediyormuş görüntüsü veren büyük müsilaj parçaları Kilitbahir ve Eceabat bölgesine doğru ilerliyor. 15 dakikalık vapur yolculuğunda denizin ortasında parça parça müsilaj ve geçiş izlerine rastladık. Sahil şeridinde ise müsilaj, karadan 50 metreye kadar sahili kaplarken, Kilitbahir ile Eceabat İlçesi arasında da hem açıkta, hem de kıyılarda müsilaj denizi beyaza boyamış.









KANAL BEMBEYAZ

Eceabat’ta ise sahil şeridinden açıkta müsilaj parçalarına rastlanıyor. Müsilajın Çanakkale’de en fazla rastlandığı yer Gelibolu sahilleri. Gelibolu sahilinde iskeleden baştan sona deniz salyası ile kaplı. Gelibolu’da Üçköprüler Mahallesi’nin ortasından geçen yaklaşık 200 metrelik Üçköprüler Deresi ise tamamıyla deniz salyasına bürünmüş. Kanalın etrafında kalan otel ve bina sahipleri kokudan ve görüntüden rahatsız. Kanala bitişik evi olan Bahar Yücel, “İki aydır böyle. Arada gidiyor rüzgarla geri geliyor. Oğlum 15 gün önce Saros’ta müsilajlı denize girdi. Ertesi gün ateşler içinde yandı. Önce koronavirüs sandık. Sonra ishal olduğunu öğrendik. Ben bu salyaya bağlıyorum” dedi.

SALYA ENGELİ

Kanalın yanındaki Otel Halil Tuna’nın sahipleri de hem kokudan hem de görüntüden rahatsız. Otel sahibi, müsilaj nedeniyle sezonu açamadıklarını söyledi. İstanbul’dan Gelibolu’ya tatile gelen Yıldız Yaycı, “10 gündür buradayız her taraf salya. Bu sene denize giremeyeceğiz galiba” dedi. Merkez’deki balıkçı barınağında balıkçı ise, “Ağlar normalde turuncu renkte ama renkleri değişti. Ağı normalde 2 kilo çekiyorsan, yukarı salya yüzünden 15 kilo gibi geliyor. Balıkların yumurtlama dönemi geldi ama salyadan yumurta atamayacaklar. Nereye atacak, en dipten beri her taraf salya. Seneye balık fiyatları acayip yükselecek” diye konuştu.

FESTİVAL NASIL OLSUN?

Gelibolu sahilde kıyıya yakın Balık Restoranı’nın sahibi Eşref Tan ise, şunları söyledi: “2 aydan beri var. Sıcakla birlikte koku yapar mı? Sinek mi toplar bilemiyoruz. Balık çıkmıyor, işlerimiz büyük etkilenecek. Artık balığı ya Karadeniz ya da başka yerden getireceğiz. Masalarım denize bir metre. Ben kendim bu görüntüyü görsem burada balık yemem. Gelibolu’nun sardalyası meşhurdur. Her sene Sardalya Festivalleri olur. Şu iki seneden beridir sardalya azalmaya başladı. Bu sene hiç olmayacak. ‘Festival nasıl olsun?’ şeklinde konuştu.

MERCANLAR KAPLI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz: “Marmara’dan gelen müsilajın bir bölümü Limni Adası’na, diğer bölümü de Gökçeada ile Gelibolu Yarımadası’ndan yukarı akıntı ile Saros’un içine doğru gidiyor. Boğazın içinde mercanların üstünün komple kaplı olduğunu biliyoruz. Müsilaj dört ayımızı felç etti. Ege’ye akan miktar fazla olmadığı için sıkıntı olmayacağını öngörüyorum.”