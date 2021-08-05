Müsilaj sorunu nedeniyle balık tutkunlarının merakla beklediği “Marmara’da tutulan balık yenir mi yenmez mi?” sorusunun yanıtı TBMM’de arandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Marmara Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu’nu kabulünde sorduğu bu soruya bilim insanları net yanıt veremedi.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, kurul üyesi Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, incelemelerde insanlara zarar verebilecek kritik bir tabloya rastlanmadığını, müsilajdan kaynaklı ağır metaller ve toksikler olup olmadığı konusunun ise hâlâ araştırılmakta olduğunu; bu nedenle de insanlara “bu balıkları yiyebilirsiniz veya yemeyin” diyemeyeceğini kaydetti. Okyar, “Ancak dip balıklarını yemek çok doğru değil, midyelerin de tüketilmesi sakıncalı” dedi.

TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu’na konuşan Prof. Dr. Okyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendilerini kabulünde, “Balık yiyebilecek miyiz? Balıkların durumu nedir?” diye sorduğunu söyledi.

Okyar, balık hastalıkları ana bilim dalının 70 çeşit balık üzerinde yaptığı incelemelerde kritik bir tabloya rastlanmadığını, ancak gıda güvenliği bölümünün balık sezonu başlarken “yoğunlukla tüketilen balıklarda ağır metallere bakacağını” belirtti.

DİP BALIĞI UYARISI

Okyar, “Müsilajda ağır metallerin de yoğun olduğunu düşünüyoruz. Balıklardaki toksinlere bakılacak. Çalışma sonucunda net sonuç ortaya çıkacak” dedi. Okyar, milletvekillerinden gelen sorular üzerine şunları kaydetti: “Çalışma yapmadan yiyin ya da yemeyin demiyorum ama dip balıklarını şu an için yemek çok doğru değil. Dip balıklarında daha dikkatli olmalıyız. Marmara’dan çıkarılan midyelerin tüketiminde dikkatli olunmasını isteyen Okyar, “Midyeler, çözünmüş organik madde veya diğer maddeleri süzerek bünyesinde biriktireceğinden tüketilmesi sakıncalıdır” dedi.

'TOKSİK ETKİ İNSANA GEÇEBİLİR'

Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Kesginler, müsilajın denizdeki tüm partiküllerden topluluk oluşturduğunu belirtirken, “Bazı zehirli alg türlerinden kaynaklanan bir müsilaj olursa toksik olabilir. O zaman balıklarda toksik etki yapabilir, insanlara geçebilir. Ama herhalde bu dönem gördüğümüz müsilajlarda böyle bir tehlike söz konusu değil” diye konuştu.

'NE KADAR YEDİĞİNİZ ÖNEMLİ'

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, ilim insanlarının, “balık yenir mi?” sorusuna dikkatli cevap vermesi gerektiğini belirterek, “Denize girme konusunda sorun yokmuş gibi gözüküyor ama yeni patojenlerin oluşma durumu söz konusu. ‘Balık yenmeyecek’ demek de çok iddialı bir açıklama olur. Ama ne kadar yenecek? Cevaplanması gereken esas soru o” görüşünü dile getirdi.

'ÇOK DİKKATLİ OLMALIYIZ'

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı şunları kaydetti: “Marmara’da 2007’den beri müsilaj oluyor. Bu yüzden uzun yıllardır, özellikle kasım ayından beri yediğimiz balıklar hep müsilajın içinden geliyor. Bilimsel araştırmalar müsilajın içindeki mikroorganizma yükünün çevresindeki deniz suyundan çok yüksek olduğunu gösteriyor. ‘Resmî kurumların yapacağı açıklamalara itibar edelim’ diyoruz. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüz haftalık olarak analiz yapıyorlar ve bu analizlerin sonuçlarını ilan etmeleri gerekiyor. Bu dönemde özellikle uyanık ve dikkatli olmamız gerekiyor.”