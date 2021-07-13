Çınarcık ve Armutlu'da midye çiftliklerinin kurulmasıyla ilgili süreç devam ediyor. Bölgede, denizlerdeki suyu filtre ederek, sudaki organik atık ve planktonlarla beslenen Akdeniz midyesinin yetiştirileceği 7 tesis kurulması planlanıyor.









Projeleri onaylanan 4 çiftliğin kurulumu tamamlanma aşamasına getirildi, diğerlerinin ise yılsonuna kadar faaliyete geçirilmesi hedefleniyor. Maliyeti yaklaşık 54 milyon lira olan 7 çiftliğin, 3 sene sonra üretime başlamasıyla yıllık yaklaşık 126 milyon lira ciro elde edilmesi bekleniyor.

Ayrıca, tesislerde görevlendirilecek 100 kişi dahil dolaylı istihdamla 1000 kişinin bu işten para kazanması hedefleniyor. 7 çiftlik projesi hayata geçtiğinde yılda 8 bin 900 ton midye üretilecek. Midyenin faydaları şöyle:

Yaklaşık 600 dekar alanda doğal resif de oluşacak ve böylelikle canlıların üremesi içinde uygun ortamlar sağlanacak.

Midye çiftliklerinde kesinlikle dışarıdan bir besleme yapılmıyor.

Doğal ortamda bulunan organik atıkları ve küçük canlıları tüketerek besleniyor.

Midye çiftlikleri ciddi manada Marmara Denizi'nde bir filtre görevi görecek ve müsilajla mücadelede de etkin bir rol alacak.

Şu anki pazar payı düşünüldüğünde 7 midye çiftliğinin il ekonomisine yıllık 100-150 milyon lira katkısı olacak.

Midye, özellikle Baltık Denizi'nde çevreyi tamir eden bir ürün olarak kullanılıyor.

Bulunduğu ortamı, zemini düzene sokuyor ve bunun yanında tüketilebilir hale geliyor.

Yalova için 4-5 yıl sonra midye anlamında çok daha farklı şeyler kullanabilecek.

Sabah