Türkiye Müsilajda yeni bir dalga bekleniyor mu? Bakan Kurum açıkladı

Müsilajda yeni bir dalga bekleniyor mu? Bakan Kurum açıkladı

Türkiye

Müsilajda yeni bir dalga bekleniyor mu? Bakan Kurum açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara'yı bir dönem etkisi altına alan müsilaj hakkında önemli bir açıklamada bulundu. Kurum, müsilaj sıkıntısının yeniden beklenmediğini ifade etti.

14 Temmuz 2021, Çarşamba 14:51 Son Güncelleme:
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Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu Toplantısı sonrası basın açıklaması yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla denize girebilirler, güven içerisinde balık yiyebilirler" dedi.

"Bilim insanlarımıza göre Marmara denizinde yeni bir müsilaj oluşumu beklenmiyor" diyen Kurum, "İlk 20 metre derinlikte artık müsilaj yok. Sonraki 10 metrede var. Yine dipten yüzeye doğru gidildiğinde ilk 30 metrede müsilaj kalmadı" diye konuştu.

Bakan Kurum, "Yaptığımız denetimlerle 175 işletme ve 11 gemiye toplamda 23.5 milyon lira ceza uyguladık. 52 işletmeyi de çevre mevzuatına aykırı fiilleri nedeniyle faaliyetten men ettik" ifadesini kullandı.

DHA

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