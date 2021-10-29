Doğa Müsilajdan temizlenen İzmit Körfezi'ne yunuslar daha çok gelmeye başladı

Müsilajdan temizlenen İzmit Körfezi'ne yunuslar daha çok gelmeye başladı

Doğa

Müsilajdan temizlenen İzmit Körfezi'ne yunuslar daha çok gelmeye başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince başlatılan çevre projeleriyle müsilajdan arındırılan İzmit Körfezi'ne yunuslar gelmeye başladı.

29 Ekim 2021, Cuma 11:35 Son Güncelleme:
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Büyük oranda temizlenen ve flamingoların da uğrak yeri haline gelen İzmit Körfezi'nde sabah saatlerinde yunus görüldü.

Yaklaşık 1 dakika yüzeyde kalan yunus, daha sonra gözden kayboldu.


Büyükşehir Belediyesinin deniz suyunun kalitesini yükseltmek ve deniz canlıları popülasyonunu artırmak amacıyla hayata geçirdiği projelerle İzmit Körfezi büyük oranda temizlendi.

AA

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