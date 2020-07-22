Musk, Neuralink adlı çiple beyinde doğrudan müzik yayını yapacak

Kişisel servetini son dört ayda üç kat artırarak ilk kez en zenginler listesinde ilk 10'a giren Elon Musk, Zip2 haber yazılımından PayPal çevrimiçi ödeme sistemine, SolarCity güneş enerjisinden OpenAI yapay zekaya, Tesla elektrikli araçlarından SpaceX insan taşıyabilen uzaya araçlarına el atmadığı alan bırakmazken, yeni bir projeye soyundu.

ABD'li girişimci, 21. yüzyılda büyük şirketler için çalışan 'veri kuryelerinin' kafalarına yerleştirilmiş sibernetik beyin implatına yüklenen çok hassas ve gizli verileri bir yerden başka yere taşımalarını konu alan ve William Gibson'un 'Neuromancer' romanından uyarlanan 'Johnny Mnemonic' filmini çağrıştıran bir proje açıkladı.

2016 yılında Neuralink isminde beyin-bilgisayar arayüzü geliştirmeye odaklanan nöroteknoloji şirketi kurmuş bulunan 49 yaşındaki girişimci, koronavirüs pandemisi döneminde tavan yapan çip takarak insanları kontrol etmeye dair komplo teorilerini de akla getiren açıklamalarda bulundu.

Beyni bilgisayar arayüzlerine bağlayacak teknolojiler üzerinde çalışan Neuralink'le ilgili ayrıntıları gelecek ay duyuracak olan, ama son günlerde bazı ipuçları vermeye başlayan Musk, bilgisayar uzmanı Austin Howard'ın sorularını yanıtladı.

Neuralink çiplerinin beyne yerleştirilmesi suretiyle insanların doğrudan müzik dinleyebileceğini söyleyen Musk, Neuralink'in hormon düzeylerini kontrol edebileceğini ve böylelikle kişinin bilişsel kabiliyetlerini geliştirip depresyonunu azaltabileceğini belirtti.

Neuralink'in kuruluşundan beri ne geliştirdiğini tanıtmaya yönelik tek bir etkinlik düzenlemiş olan Musk, 2019'daki etkinlikte, şirketin üzerinde çalıştığı cihazın, bilgisayar ile beyne yerleştirilmiş çip arasında doğrudan bağlantı sağlayacağını anlatmıştı.

İlk amacın Parkinson gibi beyin hastalıklarından mustarip insanlara yardım etmek, nihai amacın ise insanların ileri yapay zekayla rekabet etmesine imkan sağlamak olduğunu aktaran Musk, beyne çip yerleştirme sürecini lazerle yapılan Lasik göz ameliyatına benzetmişti.

Bu kapsamda nörocerrahi robotunun kullanılacağını, bunun çok ufak boyuttaki bilgisayar çipine bağlı esnek dişlileri beyne takacağını söylemişti.

Cihazla ilgili araştırma raporuna göre tek bir USB-C kablosu tam genişlikteki internet bandından beyne veri akışı yapabilecek.

Şirketin aradığı özellikler neler?

Neuralink websitesinde 11 iş alanına eleman aranıyor, bunlar arasında makine mühendisi, mikrofabrikasyon mühendisi, elektrik mühendisi, implant sistemi uzmanı, IT uzmanı, robot yazılım mühendisi ve dokubilim teknisyeni var.

Twitter'dan giyilebilir teknoloji alanında uzmanlara çağrı yapan Musk, şu paylaşımları yaptı:

"Telefonlar, giyilebilir cihazlarla (elektronik mühürleme, sinyal işleme, kablosuz güç aktaran endüktif şarj, güç yönetimi vbg.) ilgili zorlu sorunları çözmüşseniz lütfen Neuralink mühendislikte (engineering@neuralink.com) çalışmayı değerlendirin."

Musk, bu ay Neuralink ile ilgili yaptığı ilk açıklamada da çipin beynin ilgili bölümlerini 'yeniden eğiterek' depresyon ve bağımlılığı tedavi edebileceğini söylemişti.

Daha önce hayvanlar üzerinde Neuralink deneylerinin gerçekleştirildiği, insanlar üzerinde deneylerin bu yıl yapılacağı açıklanmıştı, ama başka ayrıntı verilmemişti.

Daha geniş çaplı açıklama, 28 Ağustos'ta gelecek.



