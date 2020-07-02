Muslera antrenmanlara başladı
Galatasaray'da sakatlıkları süren Muslera, Falcao ve Marcao için kulüpten açıklama yapıldı.
02 Temmuz 2020, Perşembe 13:58 Son Güncelleme:
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Galatasaray, sakatlıkları devam eden Fernando Muslera, Radamel Falcao ve Marcao'nun son durumunu paylaştı.
Sarı kırmızılı takımdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Fernando Muslera, kaleci antrenörlerimiz eşliğinde salonda el göz koordinasyon çalışması ve sahada blokaj tekniği çalışması gerçekleştirdi.
Radamel Falcao, salonda ve sahada takımdan ayrı özel bir çalışma gerçekleştirdi.
Marcao, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldı.