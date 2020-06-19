Futbol Muslera, arkadaşlarını yalnız bırakmadı

Muslera, arkadaşlarını yalnız bırakmadı

Futbol

Muslera, arkadaşlarını yalnız bırakmadı

Süper Lig'de pazar günü sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak olan Galatasaray çalışmalara başladı. Rize deplasmanında ciddi bir sakatlık geçiren Fernando Muslera ise antrenmanda arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

19 Haziran 2020, Cuma 15:46 Son Güncelleme:
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Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra sürat çalışması yaptı. Antrenmanın ana kısmında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdmanın son bölümünde ise orta, şut ve sonuçlandırma taktik varyasyonları üzerinde duruldu.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Dün taburcu oldu

Çaykur Rizespor maçında rakibiyle çarpışması sonucu kaval kemiğinde kırıklar oluşan ve geçirdiği başarılı ameliyatın ardından dün hastaneden taburcu edilen kaleci Fernando Muslera, tesislere gelerek antrenmanı izledi.

Galatasaray, Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını yarın akşam tamamladıktan sonra kampa girecek.

DHA


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