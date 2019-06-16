Muslera: Geri dönmeyi düşünüyorum

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, ülkesinin Copa America C Grubu'nda Ekvador'la karşılaşacağı maç öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cim Bom ile olan sözleşmesi 2021 yazında sona erecek olan 33 yaşındaki başarılı eldiven, gazetecilerin bir gün ülkesine geri dönüp dönmeyeceğiyle ilgili sorularına şu şekilde yanıt verdi:

"Açıkçası bunu düşünüyorum. Zamanın bize ne göstereceğini bilemeyiz ama kariyerimi benim için her şeyin başladığı Montevideo Wanderers'ta bitirmek istediğimi hep söylemiştim. Fakat Nacional'de oynamak da benim için bir rüyaydı. Ne mutlu ki Libertadores Kupası'nda oynama şansını yakaladım. Bu turnuvada kendi evinizde oynadığınızda %100'ünüzü verirsiniz. Umarım gelecekte de bu şansı bir kez daha yakalarım."

(Yunus DİLBER / Fanatik)