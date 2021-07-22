Muslera ilk kez konuştu: Benim için çok zor bir gündü
PSV maçında daha maçın ilk dakikasında büyük bir hatayla takımının 1-0 geriye düşmesine neden olan kaptan Fernando Muslera, kalesinde 5 gol görmüştü. Son golde de büyük hatası olan Muslera, ilk kez konuştu.
22 Temmuz 2021, Perşembe 14:15 Son Güncelleme:
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Muslera yazdığı mesajda "Yaptığımız meslek bize bazen zor anlar yaşatıyor, kendinizi sürekli daha fazla geliştirmek istiyorsunuz… Dün benim için hiçbir şeyin yolunda gitmediği, çok zor bir gündü. Ancak her zaman yaptığım gibi, her gün daha ileri gitmeye ve her şeye hazırlıklı olmaya devam edeceğim. Bana şartlar ne olursa olsun destek veren taraftarımıza, hocam Fatih Terim’e, teknik heyete, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarımıza ve Galatasaray’ın büyük ailesine çok teşekkür ederim. Bu benim ve ailem için büyük anlam ifade ediyor" dedi.
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