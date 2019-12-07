Muslera kalede yıldızlaştı! Galatasaray, Alanyaspor’u mağlup etti
Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray, taraftarı önünde Aytemiz Alanyaspor’u konuk etti. Galatasaray, sahasında ağırladığı Alanyaspor’u Muslera’nın kalesinde yıldızlaştığı maçta 1-0 mağlup etti.
Stat: Türk Telekom Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Belhanda, Ömer Bayram, Adem Büyük Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Baiano, Welinton, Caulker, Nsakala, Ceyhun Gülselam, Siopis, Efecan Karaca, Bakasetas, Fernandes, Bammou Gol: Dk. 20 Belhanda (Penaltıdan) (Galatasaray) Sarı kartlar: Dk. 22 Siopis (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 32 Seri