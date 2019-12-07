Muslera kalede yıldızlaştı! Galatasaray, Alanyaspor’u mağlup etti

Muslera kalede yıldızlaştı! Galatasaray, Alanyaspor’u mağlup etti Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray, taraftarı önünde Aytemiz Alanyaspor’u konuk etti. Galatasaray, sahasında ağırladığı Alanyaspor’u Muslera’nın kalesinde yıldızlaştığı maçta 1-0 mağlup etti.