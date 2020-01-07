Muslera ve ailesi geceliği 3 bin TL'lik otelde kalıyor
Galatasaray’ın kalecisi Muslera ve eşi Patricia Callegro tatilde. Ünlü çift Dubai'nin en lüks otelinde stres atıyor. Halil Kalmuk/ POSTA
Galatasaray’ın Urugaylı kalecisi Fernando Muslera model sevgilisi Patricia Callegro ile Ocak 2016’da ülkesinde evlenmişti, 7 Kasım 2017’de çocukları Kailash, 3 ay önce Tziana dünyaya gelmişti. Muslera, yılbaşını İstanbul’da geçirdikten sonra Süper Lig’e verilen aradan istifade, ailesi ile tatile çıktı.
Geceliği 3 bin lira
Tercihlerini dağdan değil, denizden yana kullandılar ve Dubai’ye uçtular. Çift, Dubai’nin en lüks otellerinden Atlantis the Palm’da kalıyor. Otelin geceliği 3 bin lira.
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