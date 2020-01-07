Muslera ve ailesi geceliği 3 bin TL'lik otelde kalıyor

Muslera ve ailesi geceliği 3 bin TL'lik otelde kalıyor Galatasaray’ın kalecisi Muslera ve eşi Patricia Callegro tatilde. Ünlü çift Dubai'nin en lüks otelinde stres atıyor. Halil Kalmuk/ POSTA