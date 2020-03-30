Futbol Muslera ve eşinden Gazi Üniversitesi'ne ekipman desteği

Muslera ve eşinden Gazi Üniversitesi'ne ekipman desteği

Futbol

Muslera ve eşinden Gazi Üniversitesi'ne ekipman desteği

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera ve eşi Patricia Muslera, corona virüsten korunmayı sağlayacak ekipman desteğinde bulundu.

30 Mart 2020, Pazartesi 23:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Corona virüs salgını ile mücadele etme konusunda anlamlı bir adım atan Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera ve eşi Patricia Muslera, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne corona virüsten korunmayı sağlayacak ekipman desteğinde bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Hakan Tutar, şu ifadeleri kullandı:

"Fernando Muslera ve eşi Patricia Muslera, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne virüsten korunmayı sağlayacak ekipman desteğinde bulundu. Bu unutulmaz destekleri için tüm çalışanlarımız adına kendisine teşekkür ederiz." 

İSTANBUL(DHA)


İlgili Haberler
Fernando Muslera corona virüs nedeniyle yaşadıklarını anlattı


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Janet Huvaj
Karantina F.C.
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ronaldinho hapishane hayatına uyum sağladı: Ayak tenisi şovu