Muslera ve eşinden Gazi Üniversitesi'ne ekipman desteği
Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera ve eşi Patricia Muslera, corona virüsten korunmayı sağlayacak ekipman desteğinde bulundu.
30 Mart 2020, Pazartesi 23:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Corona virüs salgını ile mücadele etme konusunda anlamlı bir adım atan Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera ve eşi Patricia Muslera, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne corona virüsten korunmayı sağlayacak ekipman desteğinde bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Hakan Tutar, şu ifadeleri kullandı:
"Fernando Muslera ve eşi Patricia Muslera, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne virüsten korunmayı sağlayacak ekipman desteğinde bulundu. Bu unutulmaz destekleri için tüm çalışanlarımız adına kendisine teşekkür ederiz."
İSTANBUL(DHA)