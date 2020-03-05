Muslera'dan hayranına: Ver 300 TL çektirelim
Galatasaray’ın Urugaylı kalecisi Fernando Muslera eşi Patricia ve çocuklarıyla önceki gün Zorlu AVM’deydi.
05 Mart 2020, Perşembe 07:27 Son Güncelleme:
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Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği kaleci yanına gelen herkesle sohbet edip şakalaştı. Fotoğraf çektirmek isteyen bir hayranına gülerek şöyle takıldı: “Ver 300 TL, çektirelim.”
Maaşını şehit ailelerine vereceğini açıklamıştı
Bu arada birçok hayranı kendisini geçen hafta yaptığı bağış nedeniyle kutladı. Muslera bu ayki 375 bin Euro’luk maaşını şehit ailelerine vereceğini açıklamıştı.
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