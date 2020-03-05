Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği kaleci yanına gelen herkesle sohbet edip şakalaştı. Fotoğraf çektirmek isteyen bir hayranına gülerek şöyle takıldı: “Ver 300 TL, çektirelim.”

Maaşını şehit ailelerine vereceğini açıklamıştı

Bu arada birçok hayranı kendisini geçen hafta yaptığı bağış nedeniyle kutladı. Muslera bu ayki 375 bin Euro’luk maaşını şehit ailelerine vereceğini açıklamıştı.