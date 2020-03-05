Magazin Muslera'dan hayranına: Ver 300 TL çektirelim

Muslera'dan hayranına: Ver 300 TL çektirelim

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Muslera'dan hayranına: Ver 300 TL çektirelim

Galatasaray’ın Urugaylı kalecisi Fernando Muslera eşi Patricia ve çocuklarıyla önceki gün Zorlu AVM’deydi.

05 Mart 2020, Perşembe 07:27 Son Güncelleme:
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Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği kaleci yanına gelen herkesle sohbet edip şakalaştı. Fotoğraf çektirmek isteyen bir hayranına gülerek şöyle takıldı: “Ver 300 TL, çektirelim.”

Maaşını şehit ailelerine vereceğini açıklamıştı

Bu arada birçok hayranı kendisini geçen hafta yaptığı bağış nedeniyle kutladı. Muslera bu ayki 375 bin Euro’luk maaşını şehit ailelerine vereceğini açıklamıştı.

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