Futbol Muslera'dan Lazio maçı sonrası hata itirafı!

Muslera'dan Lazio maçı sonrası hata itirafı!

Futbol

Muslera'dan Lazio maçı sonrası hata itirafı!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Lazio ile karşı karşıya geldi. Mücadele sarı-kırmızılıların 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Fernando Muslera, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

16 Eylül 2021, Perşembe 23:58 Son Güncelleme:
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Uruguaylı file bekçisi şu ifadeleri kullandı:

"Çok önemli bir galibiyet. Nasıl başlarsanız öyle gider. Kolay bir maç değil. Galatasaray ofansif ve defansif anlamda iyi görüntü verdi. Milli maçlar sonrası böyle performans göstermek kolay değil."

'HATA LÜKSÜMÜZ YOK'

"Benim de hatam oldu başka maçlarda. Kaleciler tek insandır ne yazık ki. Kaleciler yalnız. Bunu kabullenip moral bozmadan pes etmemek lazım. İşimizin cilvesi bu. Başka oyuncular hata yapabilir ama bizim hata lüksümüz yok."

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