Muslera'dan Mondragon'a teşekkür...
Galatasaray'da Fernando Muslera, Marsilya mücadelesinde yayıncı kuruluş spikerinin kendisine yanlışlıkla Mondragon demesine atıfta bulunarak maç sonunda efsane eldivene teşekkür etti.
01 Ekim 2021, Cuma 09:32 Son Güncelleme:
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Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, Marsilya maçının ardından yaptığı paylaşımla sosyal medyada çok konuşuldu.
Uruguaylı eldiven, yayıncı kuruluş spikerinin maç içerisinde kendisine yanlışlıkla "Mondragon" demesine atıfta bulunarak, müsabaka sonrasında yaptığı paylaşımda efsane ismi etiketledi ve "Beni bu zorlu gecede yalnız bırakmadığın için sana çok teşekkür ederim" notunu düştü.
NE OLMUŞTU?
Yayıncı kuruluş spikeri, Marsilya - Galatasaray maçında yaşanan bir pozisyon esnasında Fernando Muslera'ya yanlışlıkla Mondragon diye hitap etmişti.