Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, Marsilya maçının ardından yaptığı paylaşımla sosyal medyada çok konuşuldu.

Uruguaylı eldiven, yayıncı kuruluş spikerinin maç içerisinde kendisine yanlışlıkla "Mondragon" demesine atıfta bulunarak, müsabaka sonrasında yaptığı paylaşımda efsane ismi etiketledi ve "Beni bu zorlu gecede yalnız bırakmadığın için sana çok teşekkür ederim" notunu düştü.

NE OLMUŞTU?

Yayıncı kuruluş spikeri, Marsilya - Galatasaray maçında yaşanan bir pozisyon esnasında Fernando Muslera'ya yanlışlıkla Mondragon diye hitap etmişti.