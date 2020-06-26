Futbol Muslera'dan sevindiren haber geldi

Muslera'dan sevindiren haber geldi

Futbol

Muslera'dan sevindiren haber geldi

Çaykur Rizespor deplasmanında ikili mücadele sırasında tibia ve fibula kemikleri kırılan Galatasaray'ın kalecisi Muslera'nın sahalara dönüş tarihi belli oldu.

26 Haziran 2020, Cuma 10:10 Son Güncelleme:
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Tüm transfer planları değişen sarı-kırmızılı ekip, en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edilen Uruguaylı eldivenin yerini doldurmayı planlıyor. Ancak Muslera'nın beklenenden daha erken dönebileceği aktarılıyor. 6 ay sonra oynayabilecek duruma geleceği açıklanan Uruguaylı eldivenin, bu süreci 4 aya çekmeyi ve kasım ayının başında kaleyi devralmayı planladığı öğrenildi.

Deneyimli kaleci, daha önce idmanlara başlamayı ve kasım ayında hazır hale gelmeyi hedefliyor. Muslera'nın durumunu yakından takip edecek sarı-kırmızılı teknik heyet ve yönetim, Uruguaylı 1 numaranın durumuna göre kaleci transferine karar verecek.

Galatasaraylı kurmaylar, Luyindama'daki hatayı yapmayacak ve Muslera'nın kasım ayında dönme ihtimaline karşılık sezonun ilk yarısında sözleşmesini askıya almayacak.

Sabah

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