Muslera’nın annesi hayatını kaybetti
Sarı kırmızılıların Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera’nın annesi Norma'nın hayatını kaybettiği belirtildi.
28 Eylül 2020, Pazartesi 01:37 Son Güncelleme:
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Muslera'nın en acı günü. Galatasaray'da geçen sezon yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle yeni sezonda takımda yer alamayan tecrübeli kaleci Muslera, annesini kaybetti. Uruguaylı file bekçisinin birkaç gün önce annesinin yanına gitmek için takımdan izin aldığı öğrenildi.
Galatasaray, acı haber sonrası taziye mesajı yayımladı:
https://twitter.com/GalatasaraySK/status/1310344149665755140
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