Muslera’nın annesi hayatını kaybetti

Muslera'nın en acı günü. Galatasaray'da geçen sezon yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle yeni sezonda takımda yer alamayan tecrübeli kaleci Muslera, annesini kaybetti. Uruguaylı file bekçisinin birkaç gün önce annesinin yanına gitmek için takımdan izin aldığı öğrenildi.

Galatasaray, acı haber sonrası taziye mesajı yayımladı:











