Fernando Muslera, Türkiye'deki 10. senesini geçiriyor. 2011 yılında Galatasaray'a transfer olan Muslera, bu süreçte 18'i lig maçı olmak üzere 22 defa Fenerbahçe'ye karşı oynadı. Muslera'nın oynadığı bu maçlarda Galatasaray 5 yenilgi, 7 galibiyet, 10 da beraberlik aldı.

22 Fenerbahçe maçında 19 gol yiyen Muslera, 9 maçta ise kalesinde gol görmedi. Muslera'nın Fenerbahçe'ye karşı bir maçta yediği en çok gol sayısı ise 2.

Muslera'nın olduğu maçlarda Fenerbahçe Galatasaray'a 9 defa gol atamazken, 6 maçta 2, 7 maçta ise 1 gol atabildi.



