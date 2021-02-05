Muslera'nın Fenerbahçe karnesi: 22 maçta sadece 5 kez kaybetti
Fernando Muslera, sakatlıktan döndüğünden beri Galatasaray'ın yediği gol sayısı iyice azaldı. Bu sezon ligin en az gol yiyen takımlarından olan Galatasaray, Muslera'nın dönüşüyle defansta daha da iyiye gidiyor. Muslera'nın performansı takım da güven verirken, kaptanın Fenerbahçe karnesi ise göz dolduruyor.
05 Şubat 2021, Cuma 12:26 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Fernando Muslera, Türkiye'deki 10. senesini geçiriyor. 2011 yılında Galatasaray'a transfer olan Muslera, bu süreçte 18'i lig maçı olmak üzere 22 defa Fenerbahçe'ye karşı oynadı. Muslera'nın oynadığı bu maçlarda Galatasaray 5 yenilgi, 7 galibiyet, 10 da beraberlik aldı.
22 Fenerbahçe maçında 19 gol yiyen Muslera, 9 maçta ise kalesinde gol görmedi. Muslera'nın Fenerbahçe'ye karşı bir maçta yediği en çok gol sayısı ise 2.
Muslera'nın olduğu maçlarda Fenerbahçe Galatasaray'a 9 defa gol atamazken, 6 maçta 2, 7 maçta ise 1 gol atabildi.
https://www.instagram.com/p/B867bJRgHL1/
BUNLARI DA OKUYUN