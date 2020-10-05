Futbol Muslera'nın lisansı çıkartılmadı

Muslera'nın lisansı çıkartılmadı

Futbol

Muslera'nın lisansı çıkartılmadı

Galatasaray'da tedavisi süren Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın lisansı çıkartılmadı.

05 Ekim 2020, Pazartesi 23:48 Son Güncelleme:
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Geçen sezon sakatlık yaşayıp ameliyat edilen ve bu sezonun ilk yarısında forma giymesi beklenmeyen Muslera'nın adı Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirilen 14 yabancı oyuncu arasında yer almazken, yerine 21 yaşındaki Nijeryalı savunma oyuncusu Valentine Ozornwafor listeye eklendi.

Listedeki 14 yabancı futbolcu, Christian Luyindama, Jesse Sekidika, Marcelo Saracchi, Marcao, Martin Linnes, Mbaye Diagne, Oghenekaro Etebo, Omar Elabdellaoui, Radamel Falcao, Ryan Babel, Ryan Donk, Sofiane Feghouli, Valentine Ozornwafor, Younes Belhanda oldu.

AA


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