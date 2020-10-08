Futbol Muslera'nın sahalara dönüş tarihinde sevindiren gelişme

Muslera'nın sahalara dönüş tarihinde sevindiren gelişme

Futbol

Muslera'nın sahalara dönüş tarihinde sevindiren gelişme

Galatasaray'ın deneyimli file bekçisi Muslera'nın iyileşme sürecine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Muslera'nın sahalara beklenen tarihten önce dönebileceği belirtildi.

08 Ekim 2020, Perşembe 15:10 Son Güncelleme:
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Sürpriz bir şekilde lisansı çıkarılan Muslera'nın iyileşme sürecinin beklenenden çok daha iyi gittiği belirtiliyor. Uruguaylı eldivenin kasımda dönüş ihtimalinin doğduğu öğrenildi. Fernando Muslera ağır sakatlığı sonrası ameliyat olmuştu. Operasyon sonrası hemen idmanlara başlayan Uruguaylı eldivenin her geçen gün daha iyi seviyeye geldiği öğrenildi.

Aslan'ın ilk devre kullanabileceği yabancı oyuncuları: Fernando Muslera, Omar Elabdelloui, Linnes, Christian Luyindama, Marcao, Ryan Donk, Marcelo Saracchi, Oghenekaro Etebo, Younes Belhanda, Ryan Babel, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Diagne, Falcao.


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