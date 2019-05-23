Sarı-Kırmızılı takım için gündeme flaş bir iddia geldi. Galatasaray'ın Ankaragücü'nde forma giyen genç kaleci Altay Bayındır ile sözleşme imzaladığı iddia edildi.

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta üst üste ikinci şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da transfer çalışmaları start verdi. TRT Spor muhabiri Barış Yurduseven, sosyal medya hesabından Galatasaray hakkında flaş bir transfer iddiasını gündeme taşıdı.

Yurduseven sosyal medya hesabından paylaştığı paylaşım ile Ankaragücü'nün genç kalecisi Altay Bayındır'ın gelecek sezon Galatasaray'da forma giyeceğini belirtti.