Fernando Muslera, Çaykur Rizespor maçında kırılan ayağı nedeniyle bugün 2.5 saatlik başarılı bir ameliyat geçirdi. Galatasaray’ın kalecisi Muslera’ya eşi Patricia Callero hastanede doğum günü sürprizi yaptı.









Muslera, Çaykur Rizespor maçında kırılan ayağı nedeniyle bugün 2.5 saatlik başarılı bir ameliyat geçirdi. Max Kruse ise sürpriz bir apandisit ameliyatı geçirmiş ve haberini Başkan Ali Koç vermişti. İki oyuncunun da durumunun iyi olduğu öğrenildi.







