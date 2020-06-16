Magazin Muslera'ya eşinden sürpriz

Muslera'ya eşinden sürpriz

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Muslera'ya eşinden sürpriz

Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan Fernando Muslera, bugün ameliyat edildi. Eşi Patricia Callero hastanede Muslera'ya sürpriz yaptı.

16 Haziran 2020, Salı 22:01 Son Güncelleme:
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Fernando Muslera, Çaykur Rizespor maçında kırılan ayağı nedeniyle bugün 2.5 saatlik başarılı bir ameliyat geçirdi. Galatasaray’ın kalecisi Muslera’ya eşi Patricia Callero hastanede doğum günü sürprizi yaptı.


https://www.instagram.com/p/CBf0j0GjWJv/?utm_source=ig_web_copy_link


Muslera, Çaykur Rizespor maçında kırılan ayağı nedeniyle bugün 2.5 saatlik başarılı bir ameliyat geçirdi. Max Kruse ise sürpriz bir apandisit ameliyatı geçirmiş ve haberini Başkan Ali Koç vermişti. İki oyuncunun da durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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