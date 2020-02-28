Müsli tarifi: Müsli nasıl yapılır?

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Müsli tarifi

Müsli malzemeleri

500 gram yulaf

1 çay bardağı pekmez, yarım çay bardağı bal

1 çay bardağı kıyılmış çiğ badem

1 su bardağı küçük küçük doğranmış kuru meyve

Müsli yapılışı:

Pekmez ve balı karıştırıp kısık ateşte beş dakika kaynatın. Yulaf, badem ve kuru meyve karışımını başka bir kapta harmanlayın ve üzerine pekmezli karışımı ekleyip karıştırın. Yağlı kağıtla kapladığınız fırın tepsisine bu malzemeyi yayın. Önceden ısıtılmış fırında 200 derecede 15-20 dakika pişirin. Oda ısısında soğuttuğunuz karışımı elinizle ufak parçalar halinde ufalayın, ağzı kapalı cam bir kavanozda saklayın. Sonrasında ister sütle, ister yoğurtla tüketin.







