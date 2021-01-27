Müslif Asya Katılım Bankası A.Ş.'den ihale ile gayrimenkul satışı
Müslif Asya Katılım Bankası A.Ş. tarafından satış ilanı verildi. İstanbul ili Zeytinburnu ilçesinde yer alan gayrimenkulün ihale ile peşin satışa çıkaracağını bildirdi.
27 Ocak 2021, Çarşamba 14:32 Son Güncelleme:
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TMSF bünyesinde bulunan Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. mülkiyetindeki gayrimenkul ilanda yer alan muhammen bedel üzerinden ihale yöntemi ile peşin satışa çıkartılmıştır.
İlan detayları için tıklayınız.
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