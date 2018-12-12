Müslüm 77 milyon TL kazandırdı

Filmin yapımcısı Mustafa Uslu'nun "Hedefim, 'Ayla'nın rekorunu kırmak" dediği filmi, yedinci haftasında 5 milyon 848 bin 213 kişi tarafından izlenerek 'Ayla'yı geçti. 'Ayla', 5 milyon 589 bin kişi tarafından izlenmişti.

TÜM ZAMANLARIN EN ÇOK İZLENEN TÜRK FİLMLERİ ARASINDA ALTINCI SIRADA

Öte yandan, tüm zamanların en çok izlenen Türk filmleri arasında altıncı sıraya yükselen film, 4 milyon 968 bin 462 rakamıyla 2018'de en çok izlenen film olan 'Arif v 216'yı da geçti. Şu an Türk sinemasında en çok izlenen film listesinin zirvesinde 7 milyon 437 bin kişi tarafından izlenen 'Recep İvedik 5' var. 'Müslüm', yapımcısına bugüne kadar 77.6 milyon lira kazandırdı. (Günaydın-İlker Gezici)



