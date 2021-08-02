Müslüm Gürses yaşadığı acı dolu hayatı şarkıları ve sözleriyle dile getirmiş, müziği ile yaşadığı duyguları dinleyicilerine aktaran bir isim olmayı başarmış bir isimdir. Muhterem Nur’a olan aşkı yıllar boyu süren Müslüm Gürses şarkı sözlerinde de bu aşkı dile getirdi. Müslüm Gürses’in resimli, anlamlı, kısa sözleri sıklıkla aranıyor…

MÜSLÜM GÜRSES SÖZLERİ: EN GÜZEL VE SEVİLEN ANLAMLI SÖZLERİ

Yakarsa dünyayı garipler yakar.

Bu nasıl bir sevda, bu nasıl bir aşk? Bir bilebilsen ah, bir bilebilsen.

Acıyı bilmeyen tatlı iş yapamaz.

Kul kaderini yaşar, bahtında ne çıkarsa düşmez kalkmaz bir Allah, unutma sakın evlat.

Biz haramzade değil, asilzadeyiz.

Kal gittiğin yerde mutlu ol, ya da gel kalbimde tahta sahip ol. Senin gülen yüzüne kurban bu serseri kalbim, ama karar ver tutamıyorum zamanı.

Dert olmasın ben de söylemeyeyim.

Vazgeçmek; ayrılmak, kopmak demektir. Vazgeçmek; sözünden dönmek demektir.

Feleğin cilvesine hayatın sillesine, dertlerin cümlesine itirazım var.

Karanlıklar ülkesindeyim, ışıklarım hep sende kalmış.

Her şeyi al, bana beni geri ver. Bir şansım olsun. Başka yer, başka zaman. Sensiz ömrüm olsun.

Uzun olur geceleri gurbetin

Aldanma çocuksu mahsun yüzüne, mutlaka terk edip gidecek bir gün. Kanma sever gibi göründüğüne, seni sevmiyorum diyecek bir gün.

Doğacak güneşe hayli zaman var. Dertler peşi sıra çile bitmiyor

Küçücük dünyamda bir bilsen seni, görünmez yazıyla yazdım kalbime

RESİMLİ, ANLAMLI, KISA MÜSLÜM GÜRSES SÖZLERİ

Düşüren kim bu aşkı dillerden dile, isyan eder oldum şansa kadere. Aynalar yaşlanmış gösterse bile, yaşanmadan geçen yıllar utansın.

Nerdesin a canım? Sensiz yaşanmıyor

Hayat bir köşe kapmaca, köşeni bir kaptır da gör. Düşene dost olur sanma, yolunu bir şaşır da gör.

Bir ömür yetmez ki, sana doymaya ah be sevgili.

Bu ayrılıktan söyle ne buldun ne buldun? Aşkımızın sonu acılı sevda

Cehennem dertleri var cennetimde, ben yaşarken ruhum öldü içimde.

Hayalle yaşarken gerçek dünyada zamanı içmişiz haberimiz yok.

Dinleyin geceler, duyun sesimi. Benden daha yalnız değilsiniz ki. Nedir bu karanlık, nedir bu sessizlik? Benden dertli değilsiniz ki.

Vuslat mı hasret mi adını sen koy.

İsyan ede ede olduk günahkâr, mutluluk bizlere uzaktan bakar.

Beni taa kalbimden vurdu gidişin. Bütün umutlarım ağır yaralı.

Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde, bir türlü kendimi avutamadım. Kaç gece ağladım böyle gizlice, ne yaptımsa seni unutamadım.

Bir gençlik rüzgarıdır eser deli deli başımda. Başım öne eğilir kalırım yalnız başıma.

Bu dünyada çekecek derdim varmış, tanrım benim anlıma böyle yazmış.

Güzelmiş çirkinmiş ne fark eder ki. Deli gibi sevmek ruhumuzda var.

Bir haberin bile gelmiyor artık, gelemedim senin gittiğin yere. Ne küstüm seninle ne de darıldım, ağlanmaz mı sensiz geçen günlere

Hayalle yaşarken gerçek dünyada zamanı içmişiz haberimiz yok.

Neden geldim bu dünyaya? Hakkim yok mu yaşamaya, halimden sen anlasana.

Sen çölüme yağmur oldun.

Bir haber bırakmadın, beni nasıl terk ettin? Ne yaptım ki sana ben? Bana düşmanlık ettin.

Allah'ın gücüne gider mi bilmem, verdiği bu candan ben bıktım usta

Aşk tesadüfleri sever, kader ayrılıkları, yıllar geçmeyi sever, insan aramayı

Kaç mevsim geçti sensiz, kaç bahar yaz bekledim, zehir oldu gençliğim, çektiğimi bilmedim

Vazgeçmek; ayrılmak, kopmak demektir. Vazgeçmek; sözünden dönmek demektir.

Sevgilim ellerin artık, yutmayacak ellerimi, boşuna arayacak, gözlerin gözlerimi.

Gökyüzü hüzünlü matem var sanki, kim bilir kaç seven sabahı bekliyor?

Bekle sevgilim döneceğim, sana mutluluk vereceğim, bu hasret biter kavuşursak, senin yolunda öleceğim

Ben insan değil miyim? Ben kulun değil miyim? Tanrım, dünyaya beni sen attın, çile çektirdin derman arattın

Her şeyi al, bana beni geri ver. Bir şansım olsun. Başka yer, başka zaman. Sensiz ömrüm olsun.

Düşüren kim bu aşkı dillerden dile, isyan eder oldum şansa kadere. Aynalar yaşlanmış gösterse bile, yaşanmadan geçen yıllar utansın

Hayat bir köşe kapmaca, köşeni bir kaptır da gör. Düşene dost olur sanma, yolunu bir şaşır da gör

Dinleyin geceler, duyun sesimi. Benden daha yalnız değilsiniz ki. Nedir bu karanlık, nedir bu sessizlik? Benden dertli değilsiniz ki.

İsyan ede ede olduk günahkâr, mutluluk bizlere uzaktan bakar.

Yerine hiç beni koyup sarhoş oldun mu sen? Kaderine boyun eğip düne küstün mü sen?

Bir ömür yetmez ki, sana doymaya ah be sevgili.

İyi dostlar biriktirdim, hepsi ailem oldu. Küçük bir aşk yetiştirdim, düzene yenik düştüm

Aklımdan geçen sözler, kalbimden gelen sesler, hepsi bir orman oldu, bir kibritle yok oldu

Geceler sabaha dargın mı bilmem, her taraf karanlık, sessiz sedasız

Her tarafta senden bir hatıra var, baktığım, gördüğüm, duyduğum sensin

Kolay değil artık seni unutmak, baktığım, gördüğüm, duyduğum sensin



