Magazin Müslüm Gürses'in kızı olduğu iddiasına aile avukatından yanıt geldi

Müslüm Gürses'in kızı olduğu iddiasına aile avukatından yanıt geldi

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Müslüm Gürses'in kızı olduğu iddiasına aile avukatından yanıt geldi

Arabeskin tanınan ismi Müslüm Gürses’in bir kızı olduğu iddialarına ailenin avukatından yanıt geldi. “Müslüm Gürses'in çocukları ve başkaca mirasçıları olduğu yönündeki iddiaların hiçbir dayanağı yoktur, dedikodudur” denilen açıklamada, “Gürses'in vefatı üzerine tüm mirası, tek yasal mirasçısı merhum Muhterem Nur'a kalmıştır” denildi.

08 Mart 2021, Pazartesi 14:24 Son Güncelleme:
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Hürriyet'in haberine göre; Müslüm Gürses ve eşi Muhterem Nur'un ailesinin avukatı Onur Şahin, iddiaların tümünün yalan olduğunu söyledi ve yazılı açıklama bulundu:

"Müslüm Gürses'in çocukları ve başkaca mirasçıları olduğu yönündeki iddiaların hiçbir dayanağı yoktur, dedikodudur. Gürses'in vefatı üzerine tüm mirası, tek yasal mirasçısı merhum Muhterem Nur'a kalmıştır. Anılan miras, yayılan söylentilerin aksine, yüklü maddi değeri olan malvarlığı olmayıp, seslendirdiği şarkılar, fotoğraflar, adı ve geride bıraktığı manevi yönü ağır anılarıdır.

'BU YÖNDE İDDİASI OLAN ÜÇÜNCÜ KİŞİ DAHİ YOKTUR'

Değerli sanatçı Muhterem Nur'un vefatı üzerine de bu miras, Nur'un torunları olan iki yasal mirasçısına kalmıştır. Anılan iki mirasçı haricinde, herhangi bir mirasçı, yasal hak sahibi bulunmadığı gibi, bu yönde iddiası olan üçüncü kişi dahi yoktur."

Avukat Onur Şahin, Gürses ve Muhterem Nur'un reklam aracı olarak kullanılmaya çalışılmasına izin vermeyeceklerini, bu gibi eylemlere karşı tüm yasal hakları kullanacaklarını da sözlerine ekledi.

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